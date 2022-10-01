Податки в Україні: чи зміняться вони з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року в Україні зростає мінімальна зарплата, що призведе до збільшення розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців. Про це пише пресслужба Державної податкової служби України.

Повідомляється, що з 1 жовтня мінімальна зарплата зросте на 200 гривень і буде становити 6700 гривень.

Єдиний соціальний внесок (22% від мінімальної зарплати) для ФОПів зросте з 1 430 до 1 474 гривні.

Зокрема, максимальна база для нарахування єдиного внеску в Україні з 1 жовтня становитиме – 100500 грн.