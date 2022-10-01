Податки в Україні: чи зміняться вони з 1 жовтня

Роз’яснення дали у Державній податкові службі.

З 1 жовтня 2023 року в Україні зростає мінімальна зарплата, що призведе до збільшення розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців. Про це пише пресслужба Державної податкової служби України.

Повідомляється, що з 1 жовтня мінімальна зарплата зросте на 200 гривень і буде становити 6700 гривень.

Єдиний соціальний внесок (22% від мінімальної зарплати) для ФОПів зросте з 1 430 до 1 474 гривні.

Зокрема, максимальна база для нарахування єдиного внеску в Україні з 1 жовтня становитиме – 100500 грн.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕЗамість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ
McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у КиєвіMcDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві
Нафтогаз не враховує деякі платежі за газНафтогаз не враховує деякі платежі за газ
Податки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВПодатки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВ
Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСРЯкі країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР
Блок рекламы


Похожие новости
Конгрес остаточно схвалив законопроєкт про $12,3 млрд допомоги УкраїніКонгрес остаточно схвалив законопроєкт про $12,3 млрд допомоги Україні
Тарифи на медпослуги в Україні потрібно підвищити у зв'язку з війною – експертТарифи на медпослуги в Україні потрібно підвищити у зв'язку з війною – експерт
Сенат США підтримав виділення Україні додаткових $12 млрд допомогиСенат США підтримав виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги
Три групи пенсіонерів в Україні мають право на польську пенсію: кому достатньо незначного стажуТри групи пенсіонерів в Україні мають право на польську пенсію: кому достатньо незначного стажу
Доступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житлоДоступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житло
Податки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВПодатки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВ
США вимагає від Євросоюзу прискорити фінансову допомогу Україні: глава МВФ зустрілася із лідерами ЄССША вимагає від Євросоюзу прискорити фінансову допомогу Україні: глава МВФ зустрілася із лідерами ЄС
Робота в Україні: офісні працівники будуть масово переходити у сферу фізичної праціРобота в Україні: офісні працівники будуть масово переходити у сферу фізичної праці
Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСРЯкі країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР
В Україні радикально змінилися умови виплати допомоги по безробіттюВ Україні радикально змінилися умови виплати допомоги по безробіттю
Последние новости
Подгружаем последние новости