Конгрес остаточно схвалив законопроєкт про $12,3 млрд допомоги Україні

У п’ятницю Конгрес остаточно схвалив тимчасовий пакет фінансування урядових програм, в якому, серед іншого, передбачена військова та економічна допомога Україні на суму близько $12,3 млрд. Пакет був прийнятий переважно партійним голосуванням 230 проти 201. Про це пише The New York Times.

Палата представників прийняла рішення менш, ніж за 12 годин до дедлайну і передала документ на підпис президенту Байдену, інформує ZN.ua .

Пакет включає третій транш допомоги Україні на додачу до вже виділених на початку року $54 млрд.

Завдяки цьому голосуванню, можна констатувати, що Конгрес надав Україні військової допомоги більше, ніж будь-якій іншій країні після війни у В’єтнамі. Це демонструє двопартійну підтримку боротьби українців проти російської агресії.

«Цей пакет надійшов у критичний момент. Ми робимо ще один рішучий крок до виконання даної нашою країною обіцянки», — прокоментувала ухвалене рішення спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, маючи на увазі нещодавній успіх України у звільненні захоплених Росією територій і взяті адміністрацією Байдена зобов’язання щодо підтримки.