Помідори та огірки подорожчали в Україні: супермаркети показали нові ціни

В Україні подорожчали помідори та огірки. Крупні українські супермаркети показали нові ціни, встановлені наприкінці вересня. Стало відомо, де овочі можна купити дешевше.

В Україні подорожчали помідори та огірки: супермаркети показали нові ціни

За даними порталу Мінфін, у торгових мережах стрімко дорожчають помідори та огірки. Середня ціна огірків ще днями становила 32,64 грн/кг. Наразі вона зросла до 69,99 грн/кг.

Вартість колючих буквально злетіла – з 37,50 до 85,50 грн/кг. А гладенькі подорожчали з 38,95 до 77,40 грн/кг. Найдешевші огірки – тепличні. Вони доступніші в мережі супермаркетів Варус, де реалізуються по 62,90 грн/кг.

Червоні помідори подорожчали менш значно – з 52,81 до 56,85 грн/кг. А ось рожеві підвищилися в ціні суттєво. За кілограм раніше потрібно було заплатити 53,73 грн, а зараз – 74,60 грн.

Помідори сорту сливка стали доступнішими. Їхня ціна впала з 60,13 до 56,42 грн/кг.

Найдешевші червоні помідори – у магазинах торгової мережі Варус та Новус – по 54,90 грн/кг та 54,99 грн/кг відповідно. Рожеві вигідніше купувати у мережі Новус – по 54,99 грн/кг. А сливка максимально доступна в Ашані. Рітейлер пропонує її за 32,90 грн/кг.

В Україні подорожчали помідори та огірки: супермаркети показали нові ціни

Щодо жовтого болгарського перцю, його ціна також підвищилася. Ще влітку на оптових ринках України його можна було купити за 35–50 грн/кг. Нині ж вартість овочів у супермаркетах зросла до 121,93 грн/кг.

Нагадаємо, що вчора в Україні різко подорожчав долар. Курс підвищився до 45 грн після оголошення мобілізації у Росії.


Ловіцька Леся, Тудей





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