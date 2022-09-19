Долар в Україні перевищив позначку в 42 грн: скільки коштує валюта в обмінниках і банках 19 вересня

Експерти не прогнозували стрибок долара до кінця місяця, але вже в понеділок, 19 вересня, на валютному аукціоні долар досяг позначки 42,34 грн у продажу та 41,10 грн у купівлі. Це рекорд за останній місяць.

Долар в Україні перевищив позначку в 42 грн: скільки коштує валюта в обмінниках і банках 19 вересня

Євро також дорожчає, але не так швидко. Курс євро у понеділок перевищив показники п'ятниці на 23 копійки, досягнувши позначки 41,3 грн/євро, а у купівлі євро зросло до 41,02 грн/євро.

Що стосується курсу валют у банках, то на сьогоднішній день готівковий курс долара не змінився у продажу, у порівнянні з вихідними, і сягає 41,8 грн/долар, а в покупці курс знизився на 10 копійок - до 40,9 грн/долар. Середній курс євро подорожчав у продажу на 20 копійок, досягнувши 41,5 грн/євро, а купівлі опустився на 2,5 копійки - до 40,375 грн/євро.

Долар в Україні перевищив позначку в 42 грн: скільки коштує валюта в обмінниках і банках 19 вересня
Курс готівкового долара у ПриватБанку до гривні залишився на рівні показника попереднього дня - 39,90 грн/дол. Щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня – 39,95 грн/євро. Продати американську валюту у банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 39,00 грн за євро.

Найвигідніше українці можуть купити валюту в Укрсиббанку та OTP-банку - за 37,57 грн та 39,50 грн за долар.

Експерти переконані, що сильно підвищуватиметься курс долара не буде. Деякі з них схиляються навіть до падіння курсу на фоні контрнаступу ЗСУ та боротьби НБУ з тіньовими обмінниками. Однак поки що курс тільки зростає.

Раніше повідомлялося, що НБУ розпродає валютний запас, але курс долара вже стримати не може.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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