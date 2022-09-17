Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд

Україна отримала грант розміром в 1,5 млрд доларів. Гроші надали США з Цільового фонду Світового банку. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За повідомленням голови уряду, загальна сума гранту склала з $4,5 млрд долларів.
«До державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку», -написав Шмигаль у Twitter.
До державного бюджету ?? надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від ?? з Цільового фонду @WorldBank. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую @POTUS та ?? за підтримку України.