Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд

Кошти надійшли з Цільового фонду Світового банку

Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Україна отримала грант від США
© depositphotos/Deacons_docs

Україна отримала грант розміром в 1,5 млрд доларів. Гроші надали США з Цільового фонду Світового банку. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За повідомленням голови уряду, загальна сума гранту склала з $4,5 млрд долларів.

«До державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку», - написав Шмигаль у Twitter.

До державного бюджету ?? надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від ?? з Цільового фонду @WorldBank. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую @POTUS та ?? за підтримку України.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 17, 2022

За його словами кошти підуть на пенсії та соцдопомогу.

«Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соціальної допомоги. Дякую Президенту Байдену та США за підтримку України», - уточнив прем’єр.


Артем Руденко, ZN.ua





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