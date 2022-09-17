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2022-09-17
В Україні стартує програма «Іпотека під 3%»: хто зможе стати учасником
Заявку можна буде подати в Дії.
У жовтні стартує оновлена під потреби воєнного часу програма пільгового іпотечного кредитування. Про це
Іпотека під 3% річних буде надаватися
- українським військовослужбовцям,
- правоохоронцям
- педагогам,
- медикам,
- науковцям.
«Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло», — інформують в Уряді, де ухвалили дві постанови, які дозволять запустити програму за оновленими правилами.
Зокрема, тепер можливість подачі заявки на іпотеку з’явиться в Дії.
«Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку», — йдеться у повідомленні.
Микита Ткаченко, ZN.ua