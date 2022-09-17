В Україні стартує програма «Іпотека під 3%»: хто зможе стати учасником

Заявку можна буде подати в Дії.

У жовтні стартує оновлена під потреби воєнного часу програма пільгового іпотечного кредитування. Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Іпотека під 3% річних буде надаватися

  • українським військовослужбовцям,
  • правоохоронцям
  • педагогам,
  • медикам,
  • науковцям.

«Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло», — інформують в Уряді, де ухвалили дві постанови, які дозволять запустити програму за оновленими правилами.

Зокрема, тепер можливість подачі заявки на іпотеку з’явиться в Дії.

«Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку», — йдеться у повідомленні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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