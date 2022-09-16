Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних

В Україні знову подорожчав долар, хоча економісти обіцяли курсу стабільність. Відомо, скільки валюта коштуватиме у вихідні. Курс долара у столичних обмінниках підвищився на 10 копійок.

Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних

Тепер американська валюта коштує у Києві 41,70 грн. Здати долар можна за 40,80 грн. Курс євро трохи впав – на 3 копійки. Наразі європейська валюта продається по 41,30 грн. Її приймають по 40,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,57-36,9 грн. Торги з євро проводяться на рівні 36,5-36,90 грн, повідомив Мінфін.

Щодо чорного ринку, котирування долара такі: 42 грн у продажу та 41,75 грн у купівлі. Євро можна придбати за 41,30 грн, а здати – по 40,85 грн.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни із РФ Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 грн. Проте стримувати зміни на валютному ринку було складно. 21 липня НБУ послабив гривню на 25% - і долар зріс до 36,6 грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко спрогнозував, як змінюватиметься курс валюти надалі. Він зазначив, що якщо Україна втрачатиме свої порти, території та іншу інфраструктуру, американська валюта може зрости до 50 грн. Однак якщо ситуація залишиться незмінною, і ми впевнено виганятимемо рашистів з нашої території, значної девальвації не буде.

"Негативні – це коли у нас заблоковані порти, ми нічого не можемо експортувати, втрачаємо інфраструктуру тощо", – пояснив чиновник.

Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних

Такий сценарій розвитку подій можливий, якщо будуть фактори, що впливають на подорожчання валюти. А це насамперед ситуація на фронті.

Нагадаємо, що в Україні виник дефіцит готівкового долара.


Ловіцька Леся, Тудей





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