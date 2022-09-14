У Німеччині стурбовані нестачею житла для біженців з України

Є ймовірність, що біженців знову доведеться розміщувати у спортзалах, інформує ZN.ua.

У Німеччині стурбовані нестачею житла для біженців з України
© Богдан Андріїв/Facebook

У Німеччині стурбовані тим, що потреба у житлі для біженців, зокрема з України, може різко зрости з настанням холодів. Асоціація міст Німеччини звернулася до федерального уряду з проханням найближчим часом скликати саміт із питання біженців за участю земель та муніципалітетів, пише Tagesschau.

"На ньому необхідно обговорити справедливий розподіл біженців", - сказав президент Асоціації міст Маркус Леве.

Також, на його думку, необхідно терміново обговорити необхідність збільшення можливостей федеральних земель із прийому біженців, а також відшкодування витрат.

Асоціацію міст насторожує той факт, що дедалі більше федеральних земель закривається для прийому українських військових біженців.

Крім того, в Асоціації міст також очікують, що кількість біженців з України збільшиться із настанням холодів. Передбачається, що частина українців, які вже перебувають у Німеччині, більше не зможуть залишатися у приватних домогосподарствах та мають бути розміщені десь за рахунок держави.

Також збільшується кількість прохачів притулку та біженців з інших країн. Леве припускає, що майбутньої зими ряду міст доведеться знову розміщувати біженців у спортзалах та інших приміщеннях.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Блок рекламы


Похожие новости
Західні кредитори домовилися про призупинити обслуговування боргу УкраїниЗахідні кредитори домовилися про призупинити обслуговування боргу України
В МВФ анонсували нову довгострокову програму для УкраїниВ МВФ анонсували нову довгострокову програму для України
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Декларація про доходи: що мають задекларувати українські біженці у Німеччині, Польщі та інших країнахДекларація про доходи: що мають задекларувати українські біженці у Німеччині, Польщі та інших країнах
Шмигаль розкритикував МВФ за пасивну позицію у фінансуванні УкраїниШмигаль розкритикував МВФ за пасивну позицію у фінансуванні України
Єврокомісія та Світовий банк оцінюють вартість відновлення України у $349 мільярдівЄврокомісія та Світовий банк оцінюють вартість відновлення України у $349 мільярдів
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
МВФ зараз не є лідером з підтримки України – ШмигальМВФ зараз не є лідером з підтримки України – Шмигаль
Робота в Німеччині: яких фахівців не вистачає на ринку праціРобота в Німеччині: яких фахівців не вистачає на ринку праці
Вартість реконструкції та відновлення України складає $349 мільярдівВартість реконструкції та відновлення України складає $349 мільярдів
Последние новости
Подгружаем последние новости