Зеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в Україні
На майбутньому заводі будуватимуть не тільки БПЛА TB2, а й безпілотні винищувачі Bayraktar, інформує
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії «Байкар» Халуком Байрактаром. Про це
Розмова точилась навколо подальшої співпраці нашої країни з компанією-виробником легендарних вже для України безпілотників для посилення обороноздатності української армії.
Зеленський та Халук Байрактар обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.
За значний внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором президент України вручив йому орден «За заслуги» І ступеня.
«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», — сказав Глава держави.
У відповідь Зеленський отримав від турецького гостя вишиванку з орнаментом «байрактар»