Зеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії «Байкар» Халуком Байрактаром. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Розмова точилась навколо подальшої співпраці нашої країни з компанією-виробником легендарних вже для України безпілотників для посилення обороноздатності української армії.

Зеленський та Халук Байрактар обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

За значний внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором президент України вручив йому орден «За заслуги» І ступеня.

«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», — сказав Глава держави.

У відповідь Зеленський отримав від турецького гостя вишиванку з орнаментом «байрактар»