Російський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJ

Дозволити перевести кошти просять у НБУ

Російський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJ
Фрідман намагається уникнути санкцій
© YES © 2016. Photographed by Sergei Illin, Aleksandr Indychii, Aleksandr Pilyugin and Valentіna Tsymbaliuk

Російський олігарх Михайло Фрідман, що перебуває під санкціями ЄС та Великобританії, запропонував переказати $1 млрд свого особистого статку українському Альфа-банку, аби з нього зняли санкції. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За словами голови наглядової ради «Альфа-банку Україна» Романа Шпека, його банк попросив дозволу Національний банк України, зробити такий переказ, аби фінансувати важливі для країни проекти інфраструктури, охорони здоров'я, продовольчої та енергетичної безпеки.

«Для нас це справді важливий економічний проект, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман та його партнери хотіли б інвестувати мільярд доларів в Україну, щоби отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це (ініціативу Фрідмана) якоюсь спекуляцією чи грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути чи зняти санкції», - зазначив Шпек.

В той же час співрозмовники видання запевняють, що таким чином Фрідман розраховує переконати владу Великобританії зняти з нього санкції.

«Пропозиція Фрідмана — одна з тих пропозицій, які багато внесених до «чорних» списків російських підприємців, банків та компаній таємно пропонують владі західних країн, які фінансують відновлення України після російського вторгнення», - стверджує WSJ з посиланням на джерела.

У виданні нагадують, для того щоб переказати гроші в Україну, російський олігарх також має отримати спеціальний дозвіл від влади ЄС та Мінфіну США.


Артем Руденко, ZN.ua





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