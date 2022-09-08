В Україні арештували активи відомої мережі парфумерних магазинів на 420 млн грн

В Україні суд заарештував активи на понад 420 млн грн мережі магазинів парфумерії, що належать відомій російській бізнесвумен. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

«Ці компанії через підконтрольні офшорні підприємства та компанію з Росії, згідно з структурою власності, належать. відомій російській бізнесвумен. Основний вид діяльності цих компаній - імпорт косметичних засобів та парфумів, які в подальшому реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет», - йдеться у повідомленні.

За даними бюро, службові особи компанії, занижуючи ціну продажу товару умисно ухилилися від сплати ПДВ на 33 млн грн.

«Загальна сума податків, що не надійшла до Державного бюджету від діяльності підприємств становить понад 50 млн грн», - повідомляють у БЕБ.