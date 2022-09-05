В Україні зменшуються обсяги виробництва молока

Через військове вторгнення Росії, в Україні зменшується поголів'я корів, змінюється їх раціон та кількість доїнь. Це стало причиною скорочення виробництва молока у I півріччі 2022 року. Про це заявила аналітикиня Асоціації виробників молока Яна Лінецька, пише Аgronews.

Як скоротилося виробництво молока в Україні

За словами Лінецької, скорочення виробництва молока за перші шість місяців поточного року становить 13,2% – до 3,73 млн тонн. Зокрема, у промислових господарствах скорочення склало 7,3% — до 1,28 млн тонн, у господарствах населення на 16% – до 2,45 млн тонн.

Вона прогнозує, що й наділі відбуватиметься скорочення виробництва молока, оскільки в перші місяці війни багато промислових господарств просто не запліднювали тварин через невизначеність.