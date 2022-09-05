В Україні зменшуються обсяги виробництва молока

Аналітики дали роз’яснення.

Через військове вторгнення Росії, в Україні зменшується поголів'я корів, змінюється їх раціон та кількість доїнь. Це стало причиною скорочення виробництва молока у I півріччі 2022 року. Про це заявила аналітикиня Асоціації виробників молока Яна Лінецька, пише Аgronews.

Як скоротилося виробництво молока в Україні

За словами Лінецької, скорочення виробництва молока за перші шість місяців поточного року становить 13,2% – до 3,73 млн тонн. Зокрема, у промислових господарствах скорочення склало 7,3% — до 1,28 млн тонн, у господарствах населення на 16% – до 2,45 млн тонн.

Вона прогнозує, що й наділі відбуватиметься скорочення виробництва молока, оскільки в перші місяці війни багато промислових господарств просто не запліднювали тварин через невизначеність.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Фонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral FoodsФонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral Foods
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Ціни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифриЦіни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифри
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ оновлює валютні обмеження в Україні, що зміниться з 6 вересня: "Переказувати іноземну валюту..."НБУ оновлює валютні обмеження в Україні, що зміниться з 6 вересня: "Переказувати іноземну валюту..."
Приватизація: в Україні продають останній ювелірний завод, що належить державіПриватизація: в Україні продають останній ювелірний завод, що належить державі
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Німеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенцівНімеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенців
Зарплата лікарів і медсестер в Україні значно зросла, незважаючи на війнуЗарплата лікарів і медсестер в Україні значно зросла, незважаючи на війну
Світові ціни на продовольство: щоб заробити Україні варто поспішитиСвітові ціни на продовольство: щоб заробити Україні варто поспішити
Росіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнямиРосіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнями
Ціни на газ у вересні: чи мають українці вибір і що залишилося в Україні від хваленого "ринку газу"Ціни на газ у вересні: чи мають українці вибір і що залишилося в Україні від хваленого "ринку газу"
ЄС може оголосити про надання Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – BloombergЄС може оголосити про надання Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – Bloomberg
В Україні з початку війни скоротилася кількість споживачів хлібаВ Україні з початку війни скоротилася кількість споживачів хліба
Последние новости
Подгружаем последние новости