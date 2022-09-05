НБУ оновлює валютні обмеження в Україні, що зміниться з 6 вересня: "Переказувати іноземну валюту..."

НБУ, Нацбанк, долар

Національний банк оновлює та уточнює валютні обмеження в Україні, зміни набирають чинності з 6 вересня.

Як повідомляє пресслужба НБУ, зміни стосуються збільшення пропозиції готівкової валюти, урегулювання бізнесом зовнішньої заборгованості та захисту міжнародних резервів.

По-перше, тепер до обсягу готівкової валюти, який банк може продавати населенню, включатиметься весь обсяг безготівкової валюти, придбаної ним у громадян із 13 квітня, а не половина від нього.

По-друге, враховуючи необхідність урегулювання зовнішньої заборгованості бізнесу, Національний банк визначив, що відтепер банки мають рекомендувати клієнтам із наявною заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією її реструктурувати на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості Уряду України.

гроші, обмін валют

При цьому НБУ дозволив переказувати іноземну валюту для сплати процентних платежів за відповідними кредитами за одночасного дотримання кількох умов.

Визначено, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати валюту в банків.

НБУ, Нацбанк, долар

Також НБУ ухвалив рішення, що банки не мають права припинити валютний нагляд за дотриманням українським бізнесом граничних строків розрахунків за операцією з експорту або імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом взаємозаліку.


Тарас Галушко, politeka.net





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