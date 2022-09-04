Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини

Цьогоріч українцям не варто сподіватись на дешевшу свинину. М'ясо свиней не дешевшатиме. Ціни на свинину можуть і, ймовірно, будуть лише зростати.

Такий прогноз дає директор ТОВ “Ланагропрод” Олексій Соболєв.

Останнім часом в Україні зросли ціни на м'ясо усіх видів. Та водночас курятина залишається дешевшою за свинину та яловичину. Тож більшість українців у повсякденному меню задовольняється курячим м'ясом. А свинину та яловичину здебільшого купують зі святкової нагоди або тоді, коли роблять вилазку в ліс на шашлики.

Це не означає, що українці із власної волі перейшли на дієтичне м'ясо. Просто свинина нині надто дорога. І дешевшою вона не буде. Адже на ринку тримається стабільно високий попит на м'ясо свиней.

"М’ясокомбінатам дуже важко знайти свинину, а замовлень на м’ясо багато. Тож свинарі будуть із прибутком", - каже Олексій Соболєв.

Дефіцит свинини фахівець пов'язує з кількома чинниками, кожен з яких додає свою частку до вартості м'яса. Причини дефіциту такі:

скорочення легального імпорту свинини і водночас припинення контрабандного м'ясного імпорту;

розташування багатьох потужних відгодівельних комплексів в зоні окупації;

ускладнене постачання свиней і свинини з прифронтових територій Харківської та Дніпропетровської областей.

Через ці чинники в країні склався дефіцит не лише свинячого м'яса, але й молодняка, який можна тримати на відгодівлю, а живі поросята йдуть на продаж заледве не на вагу золота. Усе це, звісно, не сприяє розквіту галузі свинарства, однак обіцяє непоганий дохід тим підприємцям, які вже давно займаються цим бізнесом.

"На ринку є певний дефіцит свинини, відповідно є й дефіцит поросят. І поросята зросли в ціні. Тому не думаю, що хтось наважиться “з нуля” почати відгодівельний бізнес. А чи буде галузь розвиватися… Будуватися, мабуть, небагато хто ризикне – навіть у центральній Україні, хіба що на заході”, – каже господарник.

Отже, ціни на свинину в Україні ані найближчим часом, ані в середньостроковій перспективі не знизяться. Можна очікувати лише їхнього зростання. Правда, якщо ринок зуміють наситити імпортним м'ясом свиней, то приріст цін не буде дуже разючим.

Зате експерти прогнозують, що в Україні незабаром знизяться ціни на гречку. Кажуть. що вона має стати дешевшою, принаймні, на 20%.