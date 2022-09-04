Зарплата лікарів і медсестер в Україні значно зросла, незважаючи на війну

В Україні значно виросла зарплата лікарів і медсестер, незважаючи на війну і проблеми з бюджетом. За підрахунками, упродовж першого півріччя нинішнього року вона стала вищою у півтора рази.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство фінансів, посилаючись на дані від Національної служби здоров'я.

Відповідно до цих даних, у першому півріччі 2022 року середня зарплата лікарів становила 21 тисячу гривень, що у півтора рази вище того, що їм платили торік. Водночас заробіток середнього медичного персоналу становив майже 15 тисяч гривень. І це на 34% вище, ніж їм платили у 2021 році.

При цьому в Мінфіні зазначають, що найбільше платили медикам, які трудяться у службі екстреної медичної допомоги. Середня зарплата тамтешніх лікарів становила 27 тисяч гривень. А медсестрам щомісяця платили по 20 тисяч.

Як загалом цьогоріч фінансується система охорони здоров'я?

За перші 8 місяців поточного року сумарний обсяг бюджетних видатків на медицину сягнув 228,6 млрд гривен. Це становить 4,9% від ВВП .

При цьому у 2022 році заплановано 157,3 млрд гривень на виконання програми медичних гарантій. На жаль, за 8 місяців (із січня по серпень) на фінансування цієї програми було спрямовано лише 95,7 млрд гривень, що становить 91,7% від плану на цей період. Тобто, медичні заклади недоотримали коштів на виконання цієї програми.

Ситуація з фінансування цієї програми стала виправлятися в липні, каже заступник голови Мінфіну Роман Єрмоличев. Це пов'язано з тим, що саме в липні Кабмін отримав американський грант на суму 1,7 млрд доларів, який пішов саме на фінансування цієї програми. За рахунок гранту були покриті видатки загального фонду держбюджету на оплату медичних послуг, передбачених цією програмою. Крім того, це дозволило своєчасно виплачувати зарплату медикам.

Нагадаємо, в Україні хочуть закріпити мінімальний розмір зарплати лікарів у договорах про бюджетне фінансування лікарень. Вона має бути не менша за 20 тисяч гривень. Та водночас є нюанси, які дозволять все одно платити лікарям менше цієї суми.