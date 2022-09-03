Росіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнями

Росіяни відмовляються від планів щодо накопичення грошей, інформує ZN.ua.

Росіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнями

Після 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження. Про це свідчить опитування АльфаСтрахування, повідомляє Forbes.

Згідно з опитуванням, лише 19% нічого не втратили. 8% заявили, що повністю втратили свою фінансову «подушку безпеки». 21% заявив про те, що втратив майже всі заощадження, 52% втратили незначну їх частину.

В опитуванні брало участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років.

Уточнюється, що половина опитаних (58%) зізналася, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% з лютого це стало робити складніше. Кожен п'ятий, починаючи з лютого, відмовився від намірів накопичувати гроші.

Однак третина опитаних (34%) розповіла, що їхні витрати на повсякденні потреби за цей час зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення видатків на 10%, а 15% респондентів — на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.


Олена Середа, ZN.ua





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