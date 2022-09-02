ЄС може оголосити про надання Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – Bloomberg

Поки одна з країн Євросоюзу не погодилася з умовами допомоги нашій державі, інша ускладнює його ухвалення, інформує ZN.ua.

ЄС може оголосити про надання Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – Bloomberg

Європейська комісія може оголосити про виділення Україні додаткового траншу в розмірі п’яти мільярдів євро наступного тижня. Кошти є частиною більшого пакету підтримки на дев’ять мільярдів євро, обіцяного в травні. Його надання затримується, зокрема, через розбіжності між Єврокомісією та Німеччиною, повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатів ЄС.

Як зазначають джерела, гроші планують спрямувати на покриття термінових витрат нашої держави, у тому числі заробітних плат та інших виплат.

За інформацією співрозмовників, представники країн-членів Євросоюзу попередньо погодили позику для України в п’ять мільярдів євро на зустрічі в п’ятницю, 2 вересня.

Водночас, Угорщина виступила проти рішення про надання допомоги через занепокоєння стосовно розділення тягаря між державами. Офіційне ж затвердження передачі цих коштів потребує схвалення від усіх країн Європейського Союзу.

Починаючи з травня, ЄС надіслав Україні лише один мільярд євро траншу з обіцяних дев’яти через розбіжності між Єврокомісією та державами-членами. Раніше повідомлялося, що виділення макрофінансової допомоги блокує Німеччина, не бажаючи надавати гроші у вигляді безвідсоткових кредитів.

У Bloomberg зазначили, що ФРН натомість пропонує ЄС спрямувати Україні безповоротні гранти, наполягаючи, що більший борг лише сильніше нашкодить її економіці, яка наближається до дефолту. Євросоюз же говорить про пільгові позики з більшими гарантіями від країн-членів на випадок дефолту української економіки


Максим Царук, ZN.ua





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