Оренда квартир різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на житло у різних регіонах України

В Україні оживає ринок нерухомості. У вересні різко подорожчала оренда квартир. Стало відомо, у яких регіонах найбільший попит на житло та які ціни на нього пропонують.

Оренда квартир різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на житло у різних регіонах України

В аналітичній службі "OLX Нерухомість" повідомили, що оренда квартир найбільш актуальна мешканцям Київської (130 тисяч пошуків), Дніпропетровській (63 тисяч пошуків) та Львівській (95 тисяч пошуків) областях. Їх вартість в середньому подорожчала на 5-10% порівняно з початком серпня. Вона залежить від регіону, а також від кількості кімнат та стану житла.

Ціни на однокімнатні квартири Київської області в середньому збільшилися приблизно на 350 грн, а на дво- та трикімнатні – на тисячу гривень.

На Дніпропетровщині оренда залишилася практично на тих же показниках. Максимально – на 14% – подорожчали трикімнатні квартири у Львівській області.

Оренда квартир різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на житло у різних регіонах України

На Київщині однокімнатну квартиру можна зняти за 6854 грн/місяць, двокімнатну – за 9600 грн/місяць, а трикімнатну – за 13 511 грн/місяць.

Наприкінці серпня місяць оренди однокімнатної квартири в Дніпропетровській області коштував 7143 грн, двокімнатної – 9620 грн, а трикімнатної – 12 809 грн.

У Львівській області орендована однокімнатна квартира в середньому коштуватиме 12 057 грн/місяць. За двокімнатну доведеться заплатити дорожче – 14 759 грн, а за трикімнатну – 17 651 грн.

Нагадаємо, що багато українських біженців залишаються в Польщі, де питання житла стоїть для них дуже гостро. Названі, які проблеми виникають у них під час оренди квартир.


Ловіцька Леся, Тудей





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