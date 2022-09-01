Окуповані та постраждалі регіони формували до 50% заготівлі брухту в Україні

Стимулювання внутрішньої переробки брухту є важливим для відновлення інфраструктури та обороноздатності України, інформує ZN.ua.

Окуповані та постраждалі регіони формували до 50% заготівлі брухту в Україні
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За підсумками 2022 року обсяги заготівлі брухту чорних металів в Україні можуть знизитися на 78% у порівнянні з минулим роком. Одна з причин цього полягає в тому, що потужності із заготівлі брухту зазнали втрат. Як пише GMK Center із посилання на дані операторів ринку, в окупованих регіонах та в регіонах, де зараз ведуться бойові дії, було зібрано 45-50% від загальних обсягів заготівлі 2021 року. Це насамперед Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Запорізька області. Наприклад, окремі компанії галузі припинили діяльність в Харківській області.

На цьому фоні зіставних втрат зазнали й металурги країни. Так, за попередніми оцінками, обсяги виробництва сталі в Україні можуть впасти на 69%. Проте це ненадовго – для відновлення країни знадобиться багато металургійної продукції. Але намагання металургів збільшити виробництво будуть обмежуватися можливими труднощами з постачанням брухту. Зокрема, збільшення обсягів виробництва сталі працюючими підприємствами до довоєнного рівня потребуватиме додатково мінімум 0,8 млн т брухту.

Стимулювання внутрішнього виробництва сталі та переробки брухту важливе для відновлення інфраструктури України та обороноздатності. Кожна тисяча тонн брухту, що переробляється в Україні, сприяє розвитку економіки – підтримує 2 робочих місць, дає $52 тис. ВВП, $7,3 тис. податків.

Експорт готового прокату або зернових вантажів дає більший ефект для економіки, ніж експорт брухту, зокрема більше експортної виручки. Так, умовний розрахунок показує, що один вагон з готовою сталевою продукцією забезпечить $33 тис. валютних надходжень, із зерном – $24 тис., із брухтом – лише $19 тис. Це питання дуже важливе в умовах обмеженої пропускної здатності логістичних шляхів експорту з України.


Ірина Знась, ZN.ua





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