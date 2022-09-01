В Україні розкрили шахрайську схему з биткоїн-інвестиціями

Нацполіція спільно з СБУ закрила розгалужену мережу кол-центрів, які займалися присвоєнням коштів громадян України та країн ЄС під виглядом біржової торгівлі криптовалютами, цінними паперами, золотом та нафтою. Про це пише Forklog.

В Україні розкрили шахрайську схему з биткоїн-інвестиціями
Фото: rbc.ua

Як працювала «схема»

За інформацією відомства, за допомогою програмного забезпечення зловмисники підміняли номери телефонів на номери державних банків. Надалі вони виманювали у громадян дані банківських карток.

«Організатори схеми використовували попередньо створені сайти та майданчики з біржової торгівлі криптовалютами, цінними паперами, золотом та нафтою, гарантуючи отримання надприбутків у короткий термін», — зазначили в поліції.

Також учасники угруповання від імені так званої «Спільноти криптовалютних брокерів» пропонували іноземним громадянам, які раніше постраждали від аналогічного шахрайства, допомогу у поверненні вкрадених активів.

Жертвам надсилали реквізити для переведення «комісії» на рахунки зловмисників. Після отримання коштів зв'язок із «брокерами» переривалася і виплати не проводилися.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чернові записи.

Триває слідство за фактами шахрайства та створення шкідливого ПЗ. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо

У лютому українські кіберполіцейські спільно з правоохоронцями Естонії виявили підозрюваних у присвоєнні криптовалюту під виглядом інвестицій у ринок цінних паперів.





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