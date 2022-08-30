Іран приготувався обвалити ціни на нафту — Bloomberg

На тлі прогресу в переговорах про поновлення «ядерної угоди» Іран накопичив суттєві запаси нафти та готовий оперативно поставити їх на ринок. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані компанії Kpler.

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Запаси нафти

Тільки в танкерах у Перській затоці біля берегів Сінгапуру та Китаю зараз знаходиться 93 млн барелів нафти (Vortexa оцінює обсяг запасів у 60 млн барелів). Крім того, у берегових резервуарах ще є менші обсяги.

«Якщо санкції скасують, то знадобиться певний час для вирішення питань страхування та спотового та термового продажу, після чого покупці зможуть отримати сировину. Такий обсяг сам по собі може обвалити ціни на нафту, оскільки може компенсувати її нестачу, а крім того повернення Ірану на світовий ринок утримає ціни надалі», — пише Bloomberg.

Після виходу США з угоди щодо контролю над ядерною галуззю Ірану ісламська республіка постачала близько мільйона барелів на день. Єдиним постійним покупцем виступав Китай , який навчився обходити обмеження. При вирішенні проблеми країна може наростити постачання у кілька разів.

Зростання цін на нафту останніми місяцями забезпечує очікування нафтового ембарго ЄС проти російської нафти, яке набуде чинності взимку, а також завершення у жовтні продажів сировини зі стратегічного резерву США . Активізація переговорів з Іраном чинить тиск на ціни.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 серпня, ціни на нафту знижуються після 4-відсоткового стрибка напередодні через побоювання дефіциту пропозиції на світовому ринку.