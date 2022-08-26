Банк Естонії переказав НБУ 350 тисяч євро, отримані від продажу присвячених Україні монет

Банк Естонії перерахував Національному банку України 354?117 євро, отримані від продажу монетних карток з монетою номіналом у два євро, присвяченою Україні та свободі. Про це повідомила пресслужба Банку Естонії.

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Гроші було перераховано 24 серпня — у День незалежності України. На цей час придбано трохи більше ніж 25?000 монетних карток за ціною 18 євро. Найактивніше їх купують жителі Естонії, Німеччини, Литви, України, Франції, Фінляндії, Латвії, Іспанії, США , Словаччини та Італії.

Грошовий переказ, що відбувся, був першим, але не останнім, оскільки продаж монетних карт триває. Усього влітку виставили на продаж 40?000 монетних карток.

Монета номіналом два євро, присвячена Україні, надійде в обіг наприкінці цього року. Загалом Банк Естонії випускає в обіг 2 мільйони монет номіналом два євро, присвячені Україні та свободі.

Де купити

Монетні картки, присвячені Україні, можна придбати у музейному магазині Банку Естонії та в електронному магазині Omniva.

Дизайнер монети

Дизайн монети розробляли учасниці конкурсу, організованого Естонською мистецькою академією. Усі вони біженки з України. Переміг ескіз Дар'ї Тітової: вона зобразила дівчину у традиційному українському вінку, що тримає в руках маленьку пташку.

Нагадаємо

Монетний двір Ватикану випустив пам'ятну срібну медаль, тема якої - «Світ в Україні». Усі виручені кошти будуть передані Святому Отцеві, який на власний розсуд використовує їх для допомоги українцям.