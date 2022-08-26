Росія заробляє понад $1 млрд на місяць на торгівлі зі США — АР

Попри санкції, Росія продовжує постачати в США товари вартістю понад $1 млрд на місяць. Про це повідомляє Associated Press.

Росія заробляє понад $1 млрд на місяць на торгівлі зі США — АР
Фото: pixabay.com

За даними агентства, з кінця лютого з Росії до США надійшло понад 3600 партій дерева, металів, гуми та інших товарів — це майже вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року (близько 6000 постачань).

Найбільші поставки у США

Серед найбільших товарних позицій у російському імпорті США:

  • дерево (1294 партії),
  • метали (909 партії),
  • продовольство (341), нафту та газ (209),
  • гума (179),
  • добрива (102),
  • запчастини (67),
  • радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).

Повністю заблокувати торгівлю з РФ неможливо

За словами глави Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Браян, повністю заблокувати торгівлю з Росією неможливо, оскільки це може негативно вплинути на світову торгівлю. Крім того, у деяких випадках такі санкції більше шкодили б США, аніж Росії.

Ще одна з причин, яку вказує АР, — суперечність із санкціями Британії та ЄС, внаслідок чого виникає плутанина, оскільки вони та США публікують окремі санкційні списки. Як наслідок, принаймні одна російська компанія, що постачає метал російської оборонної промисловості, досі торгує з американськими та європейськими фірмами.

Деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не тільки не планує забороняти, а й заохочує купувати — йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення РФ в Україну прибуло понад 100 партій.

Енергоресурси з Росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

У деяких випадках митним органам США важко встановити країну походження товару: наприклад, американські компанії продовжують імпортувати нафту з Казахстану через російські порти, навіть якщо вона змішана з російською. Водночас багато американських компаній, зазначає АР, вирішують відмовлятися від російських товарів.

Агентство зазначає, що власне двостороння торгівля США та Росії ніколи не була великою, тому більший вплив мають експортні заборони Штатів, насамперед технологічні, а також заморожування активів ЦБ РФ на Заході.





Интересные новости
Будинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житлаБудинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житла
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Золоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продажЗолоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продаж
Борги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальникаБорги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальника
Блок рекламы


Похожие новости
Замість продавати газ у Європу, Росія щодня спалює його на $10 млн – аналітикиЗамість продавати газ у Європу, Росія щодня спалює його на $10 млн – аналітики
Понад 300 мільйонів Януковича-молодшого передали ЗСУПонад 300 мільйонів Януковича-молодшого передали ЗСУ
Понад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами — звіт KuCoinПонад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами — звіт KuCoin
Цукерки, набої, деревина, нафта та метал: США продовжують щомісяця купувати в Росії товарів на $1 млрдЦукерки, набої, деревина, нафта та метал: США продовжують щомісяця купувати в Росії товарів на $1 млрд
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Росія задля зниження санкційного тиску надає азійським країнам довгострокові знижки на нафту – BloombergРосія задля зниження санкційного тиску надає азійським країнам довгострокові знижки на нафту – Bloomberg
За шість місяців війни ЗСУ знищили техніки ворога на 17 млрд доларівЗа шість місяців війни ЗСУ знищили техніки ворога на 17 млрд доларів
Борель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євроБорель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євро
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
У Дніпрі податківці намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грнУ Дніпрі податківці намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости