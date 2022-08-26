Росія заробляє понад $1 млрд на місяць на торгівлі зі США — АР

Попри санкції, Росія продовжує постачати в США товари вартістю понад $1 млрд на місяць. Про це повідомляє Associated Press.

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За даними агентства, з кінця лютого з Росії до США надійшло понад 3600 партій дерева, металів, гуми та інших товарів — це майже вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року (близько 6000 постачань).

Найбільші поставки у США

Серед найбільших товарних позицій у російському імпорті США :

дерево (1294 партії),

метали (909 партії),

продовольство (341), нафту та газ (209),

гума (179),

добрива (102),

запчастини (67),

радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).

Повністю заблокувати торгівлю з РФ неможливо

За словами глави Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Браян, повністю заблокувати торгівлю з Росією неможливо, оскільки це може негативно вплинути на світову торгівлю. Крім того, у деяких випадках такі санкції більше шкодили б США , аніж Росії.

Ще одна з причин, яку вказує АР, — суперечність із санкціями Британії та ЄС, внаслідок чого виникає плутанина, оскільки вони та США публікують окремі санкційні списки. Як наслідок, принаймні одна російська компанія, що постачає метал російської оборонної промисловості, досі торгує з американськими та європейськими фірмами.

Деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не тільки не планує забороняти, а й заохочує купувати — йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення РФ в Україну прибуло понад 100 партій.

Енергоресурси з Росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

У деяких випадках митним органам США важко встановити країну походження товару: наприклад, американські компанії продовжують імпортувати нафту з Казахстану через російські порти, навіть якщо вона змішана з російською. Водночас багато американських компаній, зазначає АР, вирішують відмовлятися від російських товарів.