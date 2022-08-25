В Україні різко подешевшали огірки та помідори: скільки коштують овочі наприкінці літа

Огірки в Україні значно подешевшали порівняно з початком серпня. Цінник на овоч у супермаркетах опустився за місяць у середньому на 4 гривні за 1 кг. Якщо у липні середня вартість кілограма огірків становила 36,09 грн., то наприкінці серпня вони коштують близько 31,99 грн./кг. На базарах ціни ще нижчі.

Зокрема, станом на 25 серпня огірки в супермаркетах Novus продають по 31,99 грн/кг. В Ашані та Мегамаркеті є огірки гладких сортів за ціною 38,90 грн і 39,00 грн. Короткоплідні огірки продаються по 30,50 грн. в Ашані, а ціни на тепличні впали вже до 29,90 грн. за кг.

З кожним місяцем літа огірки стають дешевшими. Так, ціна на гладкі знижується із травня. Тоді огірки цього сорту коштували 79,88 грн/кг. У червні цінник опустився до 58,11 грн/кг, у липні – до 46,99 грн/кг, у серпні – до 38,95 грн/кг.

Дешевшають в Україні й помідори. На сьогоднішній день кілограм червоних томатів у середньому коштує 40,65 грн – що на 16 грн менше, ніж у липні. Рожеві помідори продаються в середньому по 40,43 грн/кг, помідори сливки - по 47,07 грн/кг. Найдешевше помідори можна купити в Ашані.

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