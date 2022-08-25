В Україні різко подешевшали огірки та помідори: скільки коштують овочі наприкінці літа
Огірки в Україні значно подешевшали порівняно з початком серпня. Цінник на овоч у супермаркетах опустився за місяць у середньому на 4 гривні за 1 кг. Якщо у липні середня вартість кілограма огірків становила 36,09 грн., то наприкінці серпня вони коштують близько 31,99 грн./кг. На базарах ціни ще нижчі.
Зокрема, станом на 25 серпня огірки в супермаркетах Novus продають по 31,99 грн/кг. В Ашані та Мегамаркеті є огірки гладких сортів за ціною 38,90 грн і 39,00 грн. Короткоплідні огірки продаються по 30,50 грн. в Ашані, а ціни на тепличні впали вже до 29,90 грн. за кг.
Дешевшають в Україні й помідори. На сьогоднішній день кілограм червоних томатів у середньому коштує 40,65 грн – що на 16 грн менше, ніж у липні. Рожеві помідори продаються в середньому по 40,43 грн/кг, помідори сливки - по 47,07 грн/кг. Найдешевше помідори можна купити в Ашані.