В Україні підскочили ціни на яблука: яка вартість у супермаркетах

Яблука в Україні ще на початку серпня впали у ціні, а вже зараз почали дорожчати. Середні ціни у липні на вітчизняні яблука в супермаркетах становили 18,67 гривень за кілограм. У серпні цінники на фрукти зросли до 21,45 грн/кг.

У Metro яблука коштують 12,90 грн/кг, у Megamarket – 39,00 грн/кг, у Novus – 19,99 грн/кг.

Яблука сорту Айдаред подорожчали за місяць на 50 копійок - з 11,30 грн до 11,80 грн за кг.

Цьогоріч яблука в Україні вродили непогано, і дефіциту цих фруктів на ринку точно не буде.

Фермери вже продають цьогорічний врожай, а скоро доспіють і яблука пізніх сортів. Але на прилавках багато імпортної продукції, яка за ціною не поступається українським фруктам.

Але у світі цьогоріч очікується неврожай яблук. Наприклад, виробництво яблук у Китаї у цьому сезоні становитиме лише 36 млн т, що на 20% нижче, ніж минулого року. У Молдові яблук також вродить менше.

На Україну та Молдову припадає близько 5% світового експорту яблук, але цей показник цього року суттєво впаде. Рекордсменом по експорту зможе стати Туреччина.

Нагадаємо, українські супермаркети змінили ціни на цукор та борошно у серпні.