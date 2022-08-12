Фінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі Росії

Держфінмоніторинг опублікував звіт роботи за 170 днів війни, інформує ZN.ua.

Державна служба фінансового моніторингу України за 170 днів війни добився виключення Росії з FATF та Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму через військову агресію країни в Україні, та провела низку запобіжних заходів всередині України. Про це йдеться в звіті організації за період роботи з 24 лютого по 12 серпня.

В Держфінмоніторингу зазначають, що за час війни до правоохоронних органів України передали на розслідування фінансові операції на загальну суму 21,89 мрд гривень. При цьому уже заблоковано операції на 3,2 млрд гривень.

Серед іншого розслідується 219 кейсів справ із підозрою у державній зраді, а інформація про ще понад 350 фінансових колаборантів передана правоохоронцям. Також заблоковано понад 1200 рахунків.

Ще за час воєнної агресії Держфінмоніторинг направив 859 запитів до 147 підрозділів фінансової розвідки іноземних держав та 200 спонтанних повідомлень.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Ціни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовниківЦіни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовників
Іпотека під 3%: відомі деталі кредитуванняІпотека під 3%: відомі деталі кредитування
У Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої водиУ Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої води
Блок рекламы


Похожие новости
Санкції проти Росії: з лютого банки РФ реструктуризували кредитів більше, ніж у пандеміюСанкції проти Росії: з лютого банки РФ реструктуризували кредитів більше, ніж у пандемію
Криза в Росії: у РФ заговорили про дефіцитний держбюджет через ціни на нафтуКриза в Росії: у РФ заговорили про дефіцитний держбюджет через ціни на нафту
На окупованих територіях України залягають корисні копалини на 12,4 трлн доларів – WPНа окупованих територіях України залягають корисні копалини на 12,4 трлн доларів – WP
Нафта дешевшає через зростання запасів сирої нафти в СШАНафта дешевшає через зростання запасів сирої нафти в США
В Україні заарештовано корпоративні права підприємства більш ніж на 2,3 мільярда через бізнес з РФВ Україні заарештовано корпоративні права підприємства більш ніж на 2,3 мільярда через бізнес з РФ
Коштом внутрішніх запозичень: ВР маже додатково виділити 270 млрд грн на оборону– ГетманцевКоштом внутрішніх запозичень: ВР маже додатково виділити 270 млрд грн на оборону– Гетманцев
П'ятий пакет санкцій у дії: Європа припиняє купувати вугілля в РосіїП'ятий пакет санкцій у дії: Європа припиняє купувати вугілля в Росії
Ціни на житло в новобудовах: названо регіони України з найдешевшою нерухомістюЦіни на житло в новобудовах: названо регіони України з найдешевшою нерухомістю
Експорт зерна: Україна планує отримати щонайменше $20 млрдЕкспорт зерна: Україна планує отримати щонайменше $20 млрд
Міжнародна фінансова допомога Україні: скільки обіцяно і скільки вже наданоМіжнародна фінансова допомога Україні: скільки обіцяно і скільки вже надано
Последние новости
Подгружаем последние новости