Фінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі Росії

Державна служба фінансового моніторингу України за 170 днів війни добився виключення Росії з FATF та Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму через військову агресію країни в Україні, та провела низку запобіжних заходів всередині України. Про це йдеться в звіті організації за період роботи з 24 лютого по 12 серпня.

В Держфінмоніторингу зазначають, що за час війни до правоохоронних органів України передали на розслідування фінансові операції на загальну суму 21,89 мрд гривень. При цьому уже заблоковано операції на 3,2 млрд гривень.

Серед іншого розслідується 219 кейсів справ із підозрою у державній зраді, а інформація про ще понад 350 фінансових колаборантів передана правоохоронцям. Також заблоковано понад 1200 рахунків.

Ще за час воєнної агресії Держфінмоніторинг направив 859 запитів до 147 підрозділів фінансової розвідки іноземних держав та 200 спонтанних повідомлень.