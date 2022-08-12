Компанія Коломойського заради 2 млн грн може створити боргів на газовому ринку на пів мільярда гривень

"Укрнафтобуріння", власниками якої є Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік та Павло Фукс, з 2020 року дійшла до Великої Палати Верховного Суду у спробі відсудити у державного Оператора ГТС України майже 2 млн грн.

Але справжня ціна питання по цій справі — 350 млн грн витрат для ОГТСУ і ще 150 млн грн боргів для облгазів, тобто на споживачыв природного газу. Адже справа "Укрнафтобуріння" просто перша, що дісталась завершального кола судів після рішення Верховного суду направити їх на повторний розгляд до перших інстанцій. І рішення Верховної Палати може стати для наступних судів прецедентом у врегулюванні оплати за балансування системи ГТС.

Вже два роки низка трейдерів судиться через результати роботи першого місяця комерційного балансування газотранспортної системи, яке стартувало в Україні у січні 2020 року. Добове балансування газу передбачає, що Оператор ГТС фізично збалансовує роботу систему, коли компанія-замовник подає до ГТС більше чи менше газу, ніж забронювала. А кінці місяця підбиваються підсумки: у випадку негативного небалансу, коли в систему подали менше газу, ніж відібрали — платить замовник, у випадку позитивного, коли подали більше газу, ніж відібрали — Оператор.

Система потребує фізичного балансування, тому послуга не повинна приносити суттєвий комерційний зиск чи збитки для будь-кого з учасників. Послуга не має створювати додаткове фінансове навантаження на споживача. Це лише стимул для замовників самостійно збалансувати обсяги закачування і відбору природного газу з системи, щоб різниця була якомога ближчою до нуля.

Січень 2020 року, коли запустили послугу, був особливий з двох причин: ринкова ціна газу з кожним днем знижувалась, натомість попередня оголошена вартість газу для балансування виглядала на 26% привабливішою, щоб у деяких трейдерів з’явився мотив “реалізувати” свій газ Оператору ГТС, створивши суттєві позитивні небаланси.

Загальний обсяг їх вимог складав близько 350 млн грн, натомість вартість негативних небалансів облгазів у такому випадку могла скласти 152 млн грн. Надалі ця додаткова вартість призвела б до здорожчання вартості газу для виробничо-технічних витрат облгазів і відповідного підвищення тарифу на розподіл газу для українців.

Проте, за комерційною логікою та Кодексом ГТС, вартість небалансів має відповідати реальним витратам Оператора і вартості газу, який було придбано для цих потреб. Тому, за підсумками січня 2020 року ОГТСУ перерахував вартість небалансів, відповідно до вартості послуг, які закупив для забезпечення балансуючих дій.

Рішення Оператора підтримала Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП). Правильність дій Оператора підтвердив і Верховний Суд, який керуючись Кодексом ГТС, скасував рішення попередніх інстанцій у аналогічному спорі з ТАС Енергія.

Проте остаточне рішення прийме саме Верховна Палата, яка розглядає зараз справу "Укрнафтобуріння" проти ОГТСУ. І це рішення, прийняте в вирі війни, не лише визначить долю спірного січня 2020 року, але й може стати основою перегляду всієї практики балансування за останні два роки.