У Європі ціни на електроенергію встановили новий рекорд

Ціни на електроенергію значною мірою залежать від вартості газу та зростають цілий рік, оскільки ціна на газ зросла більш ніж у чотири рази, інформує ZN.ua.

Тривала спека в Європі посилила тиск на ринки електроенергії, які зазнають нестачі ресурсу через скорочення Росією постачання газу, що призвело до рекордного стрибка цін, повідомляє Financial Times.

Електроенергія в Німеччині з постачанням наступного року, що є еталонною європейською ціною, зросла більш ніж на 5% до рекордних 452,50 євро за МВт-годину, що в п'ять разів вище, ніж торік. Аналогічний контракт у Франції зріс на 4%, перевищивши 600 євро за МВт-год уперше в історії.

Ціни на електроенергію значною мірою залежать від вартості газу та зростають цілий рік, оскільки ціна на газ зросла більш ніж у чотири рази. Тривала літня спека посилила ситуацію, порушивши роботу потужностей, що генерують, а також збільшивши попит на електроенергію.

Низька швидкість вітру через високу температуру призвела до зменшення виробництва енергії вітру, а низький рівень води вздовж річки Рейн перервав доставку вугілля на електростанції в Німеччині, сказав Вільям Пек, аналітик ринку електроенергії ЄС в аналітичній фірмі ICIS.

У Франції, де річки використовуються для охолодження атомних електростанцій, низький рівень води також вплинув на виробництво, додав він. Більше половини потужностей ядерної енергетики Франції відключено для обслуговування.


Антон Герасименко, ZN.ua





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