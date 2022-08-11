М'ясо злетіло в ціні: як змінилися ціни на найбільш затребувані продукти

В Україні за останній рік буквально злетіли ціни на м'ясо. Стало відомо, які його види подорожчали найбільше.

М'ясо злетіло в ціні: як змінилася вартість курки, свинини та інших видів

У прес-службі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua повідомили, що максимально збільшилася вартість яловичих ребер, курячої печінки та тушки індички. Ціна на куряче філе зросла на 18%. Рік тому воно коштувало 120 грн/кг, а зараз – 142 грн/кг.

Максимально – на 51% – подорожчала куряча печінка. Курячі гомілки 2021-го продавалися по 60,8 грн/кг, а тепер по 69 грн/кг. Чверть курки зросла у ціні на 33% – до 73,4 грн/кг. Крила доступні 77 грн/кг – ціна на 12% вища за торішню.

М'ясо злетіло в ціні: як змінилася вартість курки, свинини та інших видів

Курячі стегна подорожчали на 2%, зараз вони коштують 98 грн/кг. Ціла курка подорожчала лише на 2% – аналітики вважають, що вигідніше купувати саме її, а не окремі частини.

Свинина також стала менш доступною. Максимально - на 37% - подорожчало рулька на кістці - до 95,9 грн/кг. Грудинка з 98 грн/кг подорожчала до 129 грн/кг. Стегнова частина без кістки подорожчала на 29% – до 148,9 грн/кг, ребра та фарш – на 24%, вирізка на 14% - до 189,9 грн/кг, лопатка на 12% – до 129 грн/кг, гуляш на 17% – до 139 грн/кг, корейка без кістки на 10% – до 169 грн/кг.

Дослідники відзначили в Україні через дефіцит стрімко підвищуються ціни на телятину та яловичину. Максимально подорожчали ребра – на 45% та яловича грудинка.

Печінка подорожчала на 20% - до 96 грн/кг, ошийок на 11% - до 219 грн/кг, фарш на 33% - до 199,9 грн/кг, антрекот на 9% - до 250 грн./кг. Найменше виросли в ціні стейк, гуляш та яловичий балик.

М'ясо злетіло в ціні: як змінилася вартість курки, свинини та інших видів

Дослідники відзначили в Україні через дефіцит стрімко підвищуються ціни на телятину та яловичину. Максимально подорожчали ребра – на 45% та яловича грудинка.

"Печінка підскочила в ціні на 20% (96 грн/кг), фарш - на 33% (199,9 грн/кг, шийок - на 11% (219 грн/кг), антрекот - на 9% (250 грн/кг) Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%.

Тушка індика подорожчала на 49% - із 110 до 164 грн/кг. Перепелина тушка зросла в ціні із 160 до 197,9 грн/кг. Качина тушка зараз коштує 158 грн/кг – на 32% дорожче, ніж у 2021 році.

Якщо ціни на м'ясо не здалися вам космічними, пропонуємо приготувати відбивні із "секретом".


Ловіцька Леся, Тудей





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