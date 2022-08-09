Банк "Січ" визнаний неплатоспроможним

Банк “Січ” віднесений до категорії неплатоспроможних. Таке рішення ухвалено НБУ у зв\'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов\'язань перед Нацбанками за кредитами рефінансування.

Як пояснюють у НБУ, відповідно до статті 76 закону України "Про банки та банківську діяльність" невиконання зобов\'язань перед кредитором через відсутність ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Власники банку відповідно до статті 58 Закону України "Про банки та банківську діяльність" повинні вживати своєчасних заходів для запобігання його неплатоспроможності. Однак власники АТ "Банк Січ" дієвих заходів щодо покращення його фінансового стану та для забезпечення виконання у встановлений термін своїх зобов\'язань перед Національним банком не вжили.

Крім того, було враховано, що діяльність АТ "Банк Січ" характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.

У НБУ наголошують, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних аж ніяк не впливає на стабільність банківського сектора України, який сьогодні є стійким і платоспроможним. Частка фінустанови на 1 серпня 2022 року склала 0,3% від чистих активів платоспроможних банків.

Кожен вкладник АТ "Банк Січ" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України " Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2022 року становить 1 229,7 млн грн.

Як пояснює редактор відділу економіки ZN.UA Юлія Самаєва, причина неплатоспроможності банку криється в його досить специфічній бізнес-моделі. Вона полягає у тому, що банк купував ОВДП за кошти рефінансування НБУ. А коли Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%, рефінансування стало дуже дорогим. При цьому прибутковість ОВДП суттєво не зросла, залишившись на рівні 10-11%. Тож банк просто не зміг повернути НБУ позикові кошти. На щастя завдяки такій дивній бізнес-моделі банк практично не працював із фізособами, тому постраждалих вкладників буде мало, і всі вони отримають відшкодування від ФГВФО.

На жаль, "Банк Січ" — не єдиний, який намагався заробляти виключно за такою схемою, тому попереду на нас чекає ще низка наступних банкрутств, наголошує Юлія Самаєва. Втім, жоден із таких банків не є великим та значущим для фінансової системи країни загалом.

Як раніше повідомлялося, Національний банк найближчим часом планує відкликати ліцензію у банку "Січ", який зв\'язується з бізнесменом Дмитром Фірташем. І це тільки початок "банкопада", викликаний підвищенням облікової ставки НБУ до 25%.