У Києві банки намацують валютну рівновагу: де найвигідніше продавати і купувати долари

Валютні гойдалки після рішення Нацбанку про підвищення офіційного курсу долара в Україні нарешті зупиняються. Тепер, 8 серпня, курс долара в українських банках встановився на рівні 39,401 грн/дол при купівлі й 39,7 грн/дол при продажі, інформує Апостроф.

Про актуальний курс долара в банках Києва станом на 8 серпня повідомляє "Апостроф" з посиланням на "Курс України".

Найдешевше можна купити долар в Комерційному Індустріальному Банку за 37,2 грн/дол, а найвигідніше продати американську валюту можна в Банку СІЧ за 39,3 грн/дол. Також є можливість купити долар за відносно недорогою ціною в Укрсиббанку за 37,57 грн/дол (продати в цей банк готівковий долар можна за 36,57 грн/дол).

Цікавий курс купівлі/продажу долара можна спостерігати в Піреус Банку МКБ: там купують один долар за 28,25 грн, а продають його киянам за 39,25 грн.

Водночас у державних Приватбанку і Ощадбанку встановили такий курс долара:

  • Приватбанк - купівля 38,4 грн/дол, продаж 39,1 грн/дол;
  • Ощадбанк - купівля 38,8 грн/дол, продаж 39,6 грн/дол.


Ліза Бровко, Апостроф





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