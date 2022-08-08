У Києві банки намацують валютну рівновагу: де найвигідніше продавати і купувати долари
Валютні гойдалки після рішення Нацбанку про підвищення офіційного курсу долара в Україні нарешті зупиняються. Тепер, 8 серпня, курс долара в українських банках встановився на рівні 39,401 грн/дол при купівлі й 39,7 грн/дол при продажі, інформує
Про актуальний курс долара в банках Києва станом на 8 серпня повідомляє "Апостроф" з посиланням на "Курс України".
Найдешевше можна купити долар в Комерційному Індустріальному Банку за 37,2 грн/дол, а найвигідніше продати американську валюту можна в Банку СІЧ за 39,3 грн/дол. Також є можливість купити долар за відносно недорогою ціною в Укрсиббанку за 37,57 грн/дол (продати в цей банк готівковий долар можна за 36,57 грн/дол).
Цікавий курс купівлі/продажу долара можна спостерігати в Піреус Банку МКБ: там купують один долар за 28,25 грн, а продають його киянам за 39,25 грн.
Водночас у державних Приватбанку і Ощадбанку встановили такий курс долара:
- Приватбанк - купівля 38,4 грн/дол, продаж 39,1 грн/дол;
- Ощадбанк - купівля 38,8 грн/дол, продаж 39,6 грн/дол.