В Україні знизилися ціни на крупи: вартість гречки, макарон та пшона у супермаркетах

Ціни на деякі крупи в Україні поступово почали знижуватись. Зокрема, 5 серпня на полицях великих супермаркетів подешевшали гречка, пшоно та макарони. Ще нещодавно ціни на гречку побили рекорд, проте прогнози експертів почали збуватися, і крупа поступово знижується в ціні.

В українських супермаркетах знизилися ціни на крупи: де дешевше купити гречку, пшоно та макарони

Так, середня вартість гречки в супермаркетах на сьогоднішній день становить 88,63 грн/кг, тоді як у липні гречка коштувала в середньому 91,70 грн за кг, а у багатьох торгових мережах цінник перевалював за 100 грн/кг крупи.

В українських супермаркетах знизилися ціни на крупи: де дешевше купити гречку, пшоно та макарони
Кілограм пшоняної крупи у серпні коштує в середньому 30,57 грн за 1 кг, а 900 г – 23,40 грн. Це на 1-2 грн дешевше, ніж у липні.
В українських супермаркетах знизилися ціни на крупи: де дешевше купити гречку, пшоно та макарони
Також у серпні знизився цінник і на макарони пір'я – вони подешевшали з 29,44 грн/кг до 28,30 грн/кг.
В українських супермаркетах знизилися ціни на крупи: де дешевше купити гречку, пшоно та макарони
Таким чином, з усіх круп у серпні подорожчав лише рис. Вартість пропареного рису зросла з 63,50 грн/кг до 71,95 грн/кг, круглий рис подорожчав з 73,14 грн/кг до 73,90 грн/кг. А ось на довгий рис ціна не змінилася – 61,72 грн/кг.
В українських супермаркетах знизилися ціни на крупи: де дешевше купити гречку, пшоно та макарони
Експерти зазначають, що до зими ціни на продукти в Україні почнуть зростати. Однак, це більше стосується овочів та фруктів, а також частково м'яса, хліба та молочки. Урожай зернових культур в Україні цього року буде меншим через війну, однак його вистачить, щоб покрити потреби населення, і при цьому не підвищувати цінники до космічних.

Раніше повідомлялося, як змінилися ціни на курятину та свинину в українських супермаркетах.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Блок рекламы


Похожие новости
Споживання газу в Україні різко знизилося – на зиму знадобиться менше, ніж очікувалося – ГалущенкоСпоживання газу в Україні різко знизилося – на зиму знадобиться менше, ніж очікувалося – Галущенко
В Україні серйозно подешевшав автогаз: які АЗС скинули найбільшеВ Україні серйозно подешевшав автогаз: які АЗС скинули найбільше
Ціни на хліб в Україні побили п'ятирічний рекорд: вартість популярних сортів у супермаркетахЦіни на хліб в Україні побили п'ятирічний рекорд: вартість популярних сортів у супермаркетах
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Через війну в Україні Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75%Через війну в Україні Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75%
Зарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївкиЗарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївки
Ціни на нафту знижуються перед зустріччю ОПЕК+Ціни на нафту знижуються перед зустріччю ОПЕК+
Ціни на моркву стрімко змінюютьсяЦіни на моркву стрімко змінюються
Велика Британія готується виділити для допомоги Україні 3 млрд фунтів стерлінгівВелика Британія готується виділити для допомоги Україні 3 млрд фунтів стерлінгів
Курятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпняКурятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпня
Последние новости
Подгружаем последние новости