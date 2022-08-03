Курс долара в Києві впав нижче за психологічну межу: в яких банках варто купувати валюту

3 серпня курс долара у столичних банках впав нижче за психологічну межу - 40 гривень. Купують американську валюту по 38,72 гривні, а продають по 39,80 гривні, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на "Курс України".

В обмінниках Києва курс долар теж знизився: у середньому купують валюту по 38,50 гривні, а продають по 39,30 гривні.

Зокрема, курс американського долара найнижчий в "Укрсиббанку" - у купівлі 39,50 гривні, у продажу - 37,57 гривні. В "Оксі Банку" долар залишається вище 40 гривень: у купівлі 39,50 гривні, 41,20 гривні.

"Ощадбанк" купує валюту по 39.00 гривень, продає по 39,60 гривні. У "Приватбанку" пропонують такий курс: 39,40 гривні, 39,95 гривні.

Банк "Оптимальний" виставив курс: купівля: 38,64 гривні, продаж - 39,25 гривні. "Райффайзен Банк" купує долар по 39, 20 гривні, продає по 40,40 гривні.