Пенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного року
До кінця 2022 року розмір пенсій планують переглянути ще двічі, інформує
До кінця 2022 року уряд планує двічі здійснити перерахунок пенсій у бік підвищення. Крім загального зростання виплат для усіх громадян пенсійного віку, окреме підвищення отримають люди, яким виповнилося 70 або більше років. Про це в ефірі
За словами очільниці відомства, перше підвищення буде стосуватися людей поважного пенсійного віку «70+».
«З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень. Таким чином, для цієї категорії населення, при наявності в особи повного страхового стажу, мінімальна пенсія становитиме 3000 гривень», – заявила Жолнович.
Друге підвищення пенсії відбудеться наприкінці року і пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для населення. За словами міністерки, з 1 грудня він зросте до 2684 гривень.
«Також запланований перерахунок всіх пенсій та допомог вже в грудні, коли у нас в черговий раз підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум», – додала Жолнович.