Пенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного року

До кінця 2022 року уряд планує двічі здійснити перерахунок пенсій у бік підвищення. Крім загального зростання виплат для усіх громадян пенсійного віку, окреме підвищення отримають люди, яким виповнилося 70 або більше років. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За словами очільниці відомства, перше підвищення буде стосуватися людей поважного пенсійного віку «70+».

«З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень. Таким чином, для цієї категорії населення, при наявності в особи повного страхового стажу, мінімальна пенсія становитиме 3000 гривень», – заявила Жолнович.

Друге підвищення пенсії відбудеться наприкінці року і пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для населення. За словами міністерки, з 1 грудня він зросте до 2684 гривень.

«Також запланований перерахунок всіх пенсій та допомог вже в грудні, коли у нас в черговий раз підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум», – додала Жолнович.