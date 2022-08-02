У Нацбанку чергові вимоги до пунктів обміну валют: знову "посилено"

Національний банк України посилив вимоги до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні. Про це повідомляє сайт НБУ.

Зокрема, Національний банк передбачив:

обов’язковість облаштування приміщення охоронними системами відеоспостереження;

обов’язковість охорони - технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює небанківська установа;

обов’язковість обладнання робочого місця касира або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних конструкцій - залежно від обсягів готівки;

обов’язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище.

Таке рішення в Нацбанку пояснили "необхідністю збалансування вимог до діяльності банків та небанківських установ".

Постанова № 166 набирає чинності з 1 листопада 2022 року, що дасть небанківським установам достатньо часу для приведення власних приміщень у відповідність до оновлених вимог регулятора, повідомили в НБУ.

"Рішення є продовженням заходів НБУ щодо посилення вимог до приміщень небанківських установ, що отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, задля підвищення безпеки в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси валют поза територією кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло), що встановлюються на вулиці. Причому, якщо казати про "збалансування вимог", то в даному випадку рішення було збалансоване явно на користь банків, яким не забороняли виставляти курси валют на вулиці.

Причиною посилення було названо штучне завищення курсу в готівковому сегменті валютного ринку, яке виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту та пропозиції у безготівковому сегменті та може свідчити про виключно спекулятивні цілі небанківських установ.