У Нацбанку чергові вимоги до пунктів обміну валют: знову "посилено"
У Нацбанку кажуть про необхідність "збалансувати вимоги" до банків та не банків. Хоча попереднє рішення ці вимоги якраз розбалансувало, на користь банків, інформує
Національний банк України посилив вимоги до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні. Про це
Зокрема, Національний банк передбачив:
- обов’язковість облаштування приміщення охоронними системами відеоспостереження;
- обов’язковість охорони - технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює небанківська установа;
- обов’язковість обладнання робочого місця касира або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних конструкцій - залежно від обсягів готівки;
- обов’язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище.
Таке рішення в Нацбанку пояснили "необхідністю збалансування вимог до діяльності банків та небанківських установ".
Постанова № 166 набирає чинності з 1 листопада 2022 року, що дасть небанківським установам достатньо часу для приведення власних приміщень у відповідність до оновлених вимог регулятора, повідомили в НБУ.
"Рішення є продовженням заходів НБУ щодо посилення вимог до приміщень небанківських установ, що отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, задля підвищення безпеки в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси валют поза територією кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло), що встановлюються на вулиці. Причому, якщо казати про "збалансування вимог", то в даному випадку рішення було збалансоване явно на користь банків, яким не забороняли виставляти курси валют на вулиці.
Причиною посилення було названо штучне завищення курсу в готівковому сегменті валютного ринку, яке виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту та пропозиції у безготівковому сегменті та може свідчити про виключно спекулятивні цілі небанківських установ.