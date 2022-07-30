Щоб ворог не впізнав: у мережі фотожабами висміяли заборону НБУ вивішувати валютне табло

У п'ятницю, 29 липня, Національний банк України заборонив обмінникам у країні виставляти табло з курсом валют для мінімізації спекуляцій, а щоб дізнатися курс, потрібно буде читати розпорядження безпосередньо на касах установ. Це викликало бурхливу реакцію в українців, які почали публікувати смішні меми на цю заборону.

"Апостроф" зібрав найяскравіші фотожаби, які українські користувачі поширили у соціальних мережах, інформує Апостроф.

На заборону виставляти табло з курсом валют відреагувала навіть велика мережа ресторанів української кухні "Пузата хата".

"Від сьогодні ми забороняємо виставляти цінники для всіх наших страв. Вартість їжі ви зможете дізнатись безпосередньо на касі. Всім гарного настрою та уникайте "харчових спекуляцій", - написали представники "Пузатої хати" у Twitter.

Раніше "Апостроф" розмістив нову порцію фотожаб на удар по Антонівському мосту в Херсонській області з РСЗВ HIMARS.

Також ми публікували яскраві фотожаби на удар по складу російських окупантів у Новій Каховці 11 липня зі вже відомої американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, в інфляційному звіті НБУ за липень 2022 року повідомляється, що цього року зарплати в Україні з урахуванням інфляції скоротяться більш ніж на чверть, а продукти та паливо продовжать дорожчати й у 2023 році.


Катерина Глянько, Апостроф





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