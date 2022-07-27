Дружба дружбою, а інвестиції в РФ Китай все ж таки скорочує

В рамках ініціативи КНР «Один пояс, один шлях» у першій половині 2022 року підсанкційна Росія не отримала фінансування на інвестиційні проєкти, інформує ZN.ua.

Міцна дружба Китаю з Російською Федерацією все більше схожа на ілюзію, адже довгоочікувана підтримка Пекіну так і лишається у вигляді дипломатичних заяв, не підкріплених реальними діями. За першу половину поточного року країна агресор не дорахувалася мільярдів доларів інвестицій від східного стратегічного партнера. В рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» (BRI), КНР значно скоротила свої витрати у першій половині 2022 р. у порівнянні з минулим роком, повідомляє Telegraph.

Ще у 2013 році Пекін ініціював створення інвестиційного проєкту «Один пояс, один шлях» (BRI), який мав на меті розширити вплив країни в Азії, Африці, Південній Америці та деяких частинах Східної Європи. Китай вклав майже трильйон доларів в інвестиційні та інфраструктурні проєкти, тим самим отримуючи необхідну підтримку та розширюючи свій вплив у стратегічно важливих регіонах.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Допомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривеньДопомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Ляпас кремлю: Китай вперше з 2013 року проігнорував рф, гроші пішли в країни Близького СходуЛяпас кремлю: Китай вперше з 2013 року проігнорував рф, гроші пішли в країни Близького Сходу
Швеція скорочує атомну генерацію через падіння цінШвеція скорочує атомну генерацію через падіння цін
Китай майже відкрито перейшов на бік Росії: продаж РФ товарів воєнного призначення з початку агресії зріс у разиКитай майже відкрито перейшов на бік Росії: продаж РФ товарів воєнного призначення з початку агресії зріс у рази
У ISW наполягають, що Запорізька АЕС зазнала атакиУ ISW наполягають, що Запорізька АЕС зазнала атаки
Китайский регулятор оштрафовал Alibaba и TencentКитайский регулятор оштрафовал Alibaba и Tencent
Bloomberg повідомило, скільки Китай та Індія заплатили Росії за енергоресурси під час війниBloomberg повідомило, скільки Китай та Індія заплатили Росії за енергоресурси під час війни
«АрселорМіттал» вимушено скорочує зарплати працівників«АрселорМіттал» вимушено скорочує зарплати працівників
Експорт китайських товарів у Росію стрімко знижується — The Washington PostЕкспорт китайських товарів у Росію стрімко знижується — The Washington Post
G7 виділять $600 млрд на боротьбу з китайською ініціативою “Один пояс, один шлях”G7 виділять $600 млрд на боротьбу з китайською ініціативою “Один пояс, один шлях”
РоSSийский «Сбербанк» прекратил расчеты в китайских юаняхРоSSийский «Сбербанк» прекратил расчеты в китайских юанях
Последние новости
Подгружаем последние новости