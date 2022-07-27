Дружба дружбою, а інвестиції в РФ Китай все ж таки скорочує

Міцна дружба Китаю з Російською Федерацією все більше схожа на ілюзію, адже довгоочікувана підтримка Пекіну так і лишається у вигляді дипломатичних заяв, не підкріплених реальними діями. За першу половину поточного року країна агресор не дорахувалася мільярдів доларів інвестицій від східного стратегічного партнера. В рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» (BRI), КНР значно скоротила свої витрати у першій половині 2022 р. у порівнянні з минулим роком, повідомляє Telegraph .

Ще у 2013 році Пекін ініціював створення інвестиційного проєкту «Один пояс, один шлях» (BRI), який мав на меті розширити вплив країни в Азії, Африці, Південній Америці та деяких частинах Східної Європи. Китай вклав майже трильйон доларів в інвестиційні та інфраструктурні проєкти, тим самим отримуючи необхідну підтримку та розширюючи свій вплив у стратегічно важливих регіонах.