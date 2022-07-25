РФ хоче відновити друк десятирублевої купюри зразка 1997 року. В ЦБ назвали причини

У РФ наприкінці року планують відновити друк десятирублевої купюри зразка 1997 року, випуск якої припинили у 2013-му. Про це в інтерв'ю « Известиям » заявив заступник голови Центробанку Р Ф Серг ій Бєлов.

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Крім цього, за його словами, також обговорюється питання поновлення випуску п'ятирублевої купюри, яку не друкували після 1998 року.

У ЦБ вважають, що повернення до активного обігу купюр низьких номіналів знизить витрати на виробництво готівки.

«У нульові роки ці банкноти перебували в активному обігу, мали попит, але швидко зношувалися. Тому було ухвалено рішення замінити їх на монети. І хоча у виробництві вони дорожчі, але ми виграли за рахунок більшої довговічності металевих грошей.

Зараз змінилися технології, наприклад, банкноти можна лакувати, що дозволяє збільшити термін їхньої служби на 30%. Це засвідчили виміри, які ми проводили. Технологія лакування пройшла обкатку, ми їй повністю довіряємо і використовуватимемо у подальшій роботі", — заявив заступник голови ЦБ.

Він додав, що з 2009 року значно зросла вартість металу, тому карбування металевих 10 руб. «виявилася витратним». «Тому ми вважаємо, що доцільно відновити випуск десятирублевих купюр», — заявив Бєлов.

Він уточнив, що про заміну металевих грошей номіналом 5 і 10 руб. купюрами мова не йде: і ті, й інші продовжуватимуть перебувати в обігу.