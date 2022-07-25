Європейський інвестиційний банк надасть Україні €1,59 млрд: на що підуть кошти

З нової обіцяної суми €1,05 мільярда євро буде надано негайно, інформує ZN.ua.

Європейський інвестиційний банк надасть Україні €1,59 млрд: на що підуть кошти
© depositphotos/maxxyustas

Європейський інвестиційний банк надасть додаткові €1,59 мільярда фінансової допомоги Україні на тлі руйнівних наслідків російського вторгнення, йдеться в заяві Європейської комісії в понеділок.

З нової обіцяної суми €1,05 мільярда буде надано найближчим часом.

Це другий фінансовий пакет, наданий банком з початку повномасштабного вторгнення Росії, і він допоможе Україні відремонтувати найважливішу пошкоджену інфраструктуру та відновити критично важливі проекти, спрямовані на нагальні потреби українського народу.

«Європейський Союз продовжує підтримувати Україну та її народ під час жорстокої агресії Росії», – зазначив у заяві Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії, відповідальний за стратегію «Економіка, що працює для людей», Валдіс Домбровскіс.

Він додав, що комісія продовжуватиме працювати з державами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами, щоб підтримувати Україну на всіх рівнях стільки, скільки буде потреба.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив вдячність ЄІБ та Європейському Союзу за підтримку.

«Завдяки цій фінансовій підтримці ми продовжимо працювати над відновленням зруйнованої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, у тому числі транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону», – сказав Марченко.

Раніше повідомлялось, що в ЄІБ схвалили Пакет заходів солідарності з Україною, в межах якого Україна отримала 668 млн євро для екстреної підтримки ліквідності. Крім того, ЄІБ працює над наданням подальшого фінансування, щоб український уряд міг надалі надавати критичні громадські послуги для громадян, які залишилися в Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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