З початку війни Україна отримала $12,7 млрд міжнародної допомоги

З початку війни міжнародні партнери оголосили обсяг фінансової підтримки країни на рівні понад $27 млрд. Із заявлених коштів $12,7 млрд надійшло до бюджету України. Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Укрінформ .

"З початку війни міжнародні партнери оголосили обсяг фінансової підтримки країни на рівні понад $27 млрд. Ці кошти спрямовуються на забезпечення основних потреб бюджету. Наразі бюджет України отримав $12,7 млрд. Найбільшого обсягу Україна отримала протягом червня-липня, це понад $6 млрд", – розповів голова НБУ.

Також повідомлялося, що НБУ викупив військові облігації уряду ще на 15 млрд гривень. Станом на 22 липня у власності НБУ знаходяться облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 543,6 млрд. грн.