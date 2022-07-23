З початку війни Україна отримала $12,7 млрд міжнародної допомоги

У Нацбанку розповіли, на що витратить кошти.

З початку війни міжнародні партнери оголосили обсяг фінансової підтримки країни на рівні понад $27 млрд. Із заявлених коштів $12,7 млрд надійшло до бюджету України. Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Укрінформ.

"З початку війни міжнародні партнери оголосили обсяг фінансової підтримки країни на рівні понад $27 млрд. Ці кошти спрямовуються на забезпечення основних потреб бюджету. Наразі бюджет України отримав $12,7 млрд. Найбільшого обсягу Україна отримала протягом червня-липня, це понад $6 млрд", – розповів голова НБУ.

Також повідомлялося, що НБУ викупив військові облігації уряду ще на 15 млрд гривень. Станом на 22 липня у власності НБУ знаходяться облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 543,6 млрд. грн.

По матерiалам: Укрінформ /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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