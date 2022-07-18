Антрацитові ТЕЦ в Україні планують переобладнати на газове вугілля — Міненерго

Українські теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які використовують антрацит, планують за можливості переобладнати на спалювання вугілля газової групи, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Там, де можна перевести станції з антрацитом на марку "Г", почнемо переводити, зокрема приватні ТЕЦ", - сказав він в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

Водночас використання теплової генерації природного газу розглядається лише як резервний варіант.

"Сподіваюся, що газ не стане в нагоді. Економіка відсутня за ціни газу в $1,8 тис./тис. куб. м. Тому його використання для виробництва електрики - це вже крайній захід, коли постане питання національної безпеки", - сказав Галущенко.