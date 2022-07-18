Антрацитові ТЕЦ в Україні планують переобладнати на газове вугілля — Міненерго
У липні Міненерго створило робочу групу щодо підвищення енергоефективності роботи ТЕЦ, ТЕС та переходу на альтернативні види палива, інформує
Українські теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які використовують антрацит, планують за можливості переобладнати на спалювання вугілля газової групи, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Там, де можна перевести станції з антрацитом на марку "Г", почнемо переводити, зокрема приватні ТЕЦ", - сказав він в інтерв'ю агентству "
Водночас використання теплової генерації природного газу розглядається лише як резервний варіант.
"Сподіваюся, що газ не стане в нагоді. Економіка відсутня за ціни газу в $1,8 тис./тис. куб. м. Тому його використання для виробництва електрики - це вже крайній захід, коли постане питання національної безпеки", - сказав Галущенко.