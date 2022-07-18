В Україні заарештували активи російського ресторатора на 400 млн грн

Суд арештував майно вартість 400 млн грн., що належало російському бізнесмену – повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Згідно повідомленню , правоохоронці знайшли нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України.

«Бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи», - зазначають у БЕБ.

Загалом суд арештував:

заклад громадського харчування;

земельні ділянки;

багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування

Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.