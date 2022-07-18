В Україні заарештували активи російського ресторатора на 400 млн грн

Він планував фіктивно вивести зі своєї власності українське майно

В Україні заарештували активи російського ресторатора на 400 млн грн
Заклади російського бізнесмена заарештували
© В клубі

Суд арештував майно вартість 400 млн грн., що належало російському бізнесмену – повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Згідно повідомленню, правоохоронці знайшли нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України.

«Бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи», - зазначають у БЕБ.

Загалом суд арештував:

  • заклад громадського харчування;
  • земельні ділянки;
  • багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування

Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.

В Бюро не повідомляють ім’я бізнесмена, але за інформацією Telegram-канала Инсайдер UA, це ресторатор Александр Орлов, який володіє групою Bulldozer Group, якій в Україні належить заклад Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Риба Пила, Queen Country Club, Fish Fet.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
Українські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липняУкраїнські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липня
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Блок рекламы


Похожие новости
Антрацитові ТЕЦ в Україні планують переобладнати на газове вугілля — МіненергоАнтрацитові ТЕЦ в Україні планують переобладнати на газове вугілля — Міненерго
ЄС погодив ще 500 млн євро на закупівлю зброї УкраїніЄС погодив ще 500 млн євро на закупівлю зброї Україні
В Україні випустили монети "Ой у лузі червона калина": фото та відеоВ Україні випустили монети "Ой у лузі червона калина": фото та відео
Німеччина хоче відмовитися від російського газу до літа 2024 рокуНімеччина хоче відмовитися від російського газу до літа 2024 року
FT: Знищені поля в Україні - це гірша проблема, ніж ріст цін на пальнеFT: Знищені поля в Україні - це гірша проблема, ніж ріст цін на пальне
Німеччина тимчасово перезапустить 16 вугільних електростанцій через брак російського газуНімеччина тимчасово перезапустить 16 вугільних електростанцій через брак російського газу
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
В Україні подешевшало вторинне житло: скільки коштують квартири у Києві, Ужгороді та ДніпріВ Україні подешевшало вторинне житло: скільки коштують квартири у Києві, Ужгороді та Дніпрі
В Україні виріс прожитковий мінімум: що можна купити на 2508 грнВ Україні виріс прожитковий мінімум: що можна купити на 2508 грн
Последние новости
Подгружаем последние новости