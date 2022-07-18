В Україні заарештували активи російського ресторатора на 400 млн грн
Він планував фіктивно вивести зі своєї власності українське майно
Суд арештував майно вартість 400 млн грн., що належало російському бізнесмену – повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ)
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«Бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи», - зазначають у БЕБ.
Загалом суд арештував:
- заклад громадського харчування;
- земельні ділянки;
- багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування
Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.
В Бюро не повідомляють ім’я бізнесмена, але за