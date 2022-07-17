FT: Знищені поля в Україні - це гірша проблема, ніж ріст цін на пальне

Різкий стрибок цін на нафту і іншої сировини після початку вторгнення Росії в Україну відволікає увагу інвесторів від довготривалих і більш небезпечних наслідків від продовольчої інфляції.

Про це Financial Times сказав засновник американської інвестиційної компанії BlackRock Ларі Фінк.

«Одна з речей, які викликають тривогу і про які ми не говоримо достатньо, це продовольство. І йдеться не лише про інфляцію. Є також геополітичні занепокоєння, які витікають з неї», - сказав він.

Ціни на енергоносії стрімко почали рости після того, як країни Заходу запровадили санкції проти Росії після того, як вона вторглася в Україну. Зернові культури і харчова олія теж сильно подорожчали, тому що Україна - великий експортер цих товарів. Нафта почала дешевшати і цього тижня наблизилася до довоєнної вартості, оскільки трейдери очікують, що споживання пального сильно впаде. Але продовольча інфляція досі залишається високою. Індекс споживчих цін в США за червень показали, що курятина і борошно подорожчали приблизно на 20% у річному вимірі, а маргарин - на 34%.

«Ми багато говоримо про ціни на бензин, тому що це впливає на американців. Але набагато більша проблема - це їжа. Відбувається дуже масштабне знищення орних земель в Україні. Глобальні ціни на добрива підскочили майже на 100%. На додачу ще й скорочується кількість добрив, які використовують фермери. Це підриває якість врожаю по всьому світі», - сказав Фінк.