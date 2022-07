ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви

ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля з Росії, ніж надіслав Україні на допомогу. Про це заявив колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

«Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? Наразі ЄС надіслав експоненціально більше грошей до Росії на закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж надав Україні на допомогу», - написав Лінкявічюс у твіттер.

Він нагадав, що ціни на нафту зростають, а російський рубль став міцнішим.

«А дехто все ще стурбований «провокаційними» обмеженнями. Шкода», - додав колишній глава МЗС Литви.