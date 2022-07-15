Латвія заборонила імпорт російського газу з 2023 року

Країна буде створювати стратегічні запаси газу.

Латвія заборонила імпорт російського газу з 2023 року
© depositphotos / PromesaStudio

Сейм Латвії підтримав поправки до закону «Про енергетику», які передбачають диверсифікацію маршрутів постачання та забезпечення стратегічних запасів газу, а також заборону на імпорт газу з РФ з 2023 року. Про це повідомляється на сайті Сейму.

Закон вимагає від оператора транспортування газу надати інфраструктуру, що обмежує ризики для поставок, а також зобов'язання щодо створення стратегічних запасів газу.

Стратегічні запаси газу мають накопичуватися в Інчукалнському підземному газосховищі не пізніше 31 серпня кожного року для того, щоб забезпечувати споживання в період з 1 жовтня того ж року по 30 квітня наступного року.

Крім того, закон передбачає заборону на постачання природного газу із РФ та вимагає від Кабінету міністрів подати до Сейму звіт про національну ядерну енергетичну програму.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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