Латвія заборонила імпорт російського газу з 2023 року

Сейм Латвії підтримав поправки до закону «Про енергетику», які передбачають диверсифікацію маршрутів постачання та забезпечення стратегічних запасів газу, а також заборону на імпорт газу з РФ з 2023 року. Про це повідомляється на сайті Сейму.

Закон вимагає від оператора транспортування газу надати інфраструктуру, що обмежує ризики для поставок, а також зобов'язання щодо створення стратегічних запасів газу.

Стратегічні запаси газу мають накопичуватися в Інчукалнському підземному газосховищі не пізніше 31 серпня кожного року для того, щоб забезпечувати споживання в період з 1 жовтня того ж року по 30 квітня наступного року.