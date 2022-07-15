Квартири в Україні подорожчали: які ціни пропонують в період війни

В Україні під час війни значно змінилися ціни на нерухомість. Вартість квадратного метра житла у новобудові зросла на 11% – до 25,6 тис. грн, а на вторинному ринку на 8% – до 19 тис. грн.

В Україні різко подорожчали квартири: скільки житло коштує в період війни
ФОТО: Юристы большого города

За даними порталу OLX, на ціну квартири впливають багато факторів, серед яких розташування, поверх, інфраструктура, планування, ремонт та інше. Наприклад, у будинку з меблями в новобудові середня ціна квадратного метра - 44 779 грн, а на вторинному ринку - 24 343 грн.

За квадратний метр на вторинному житловому фонді із сучасним ремонтом у середньому потрібно заплатити 27 тисяч гривень.У квартирі з косметичним ремонтом вартість квадратного метра - 21 885 грн.

За квадратний метр у новому домі з євроремонтом просять 36 373 грн, а з косметичним ремонтом - 26 691 грн. Квартири під чистове оздоблення обійдуться в 25 843 грн за квадратний метр.

В Україні різко подорожчали квартири: скільки житло коштує в період війни

Ціни різняться залежно від поверховості. Квадратний метр на 1-2-му поверхах житла на вторинному ринку коштуватиме 22 278 грн. Цінник у новобудові в вищий – 30 765 грн.

Експерти у сфері нерухомості зазначають, що мінімальні ціни на квартири у новобудовах – в Івано-Франківській області (17 834 грн/кв. м), а на вторинному – у Сумській (19 597 грн/кв. м) та Хмельницькій областях (18 837) грн/кв. м).

Нагадаємо, як вигідно орендувати квартиру в Києві і захиститися від шахраїв.


Ловіцька Леся, Тудей





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