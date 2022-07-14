В Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнах

Нерухомість в Європі дорожчає з кожним роком. За статистикою, з 2010 року ціни на оренду квартир у країнах ЄС зросли на 17%, а вартість покупки – на 45%. Такі цифри озвучило Європейське бюро статистики.

В Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнах

Лише у першій половині 2022 року ціни на оренду житла в Європі зросли на 1,4%, у порівнянні з другою половиною 2021 року. Експерти зазначають, що ціни на житло в Європі зростають набагато швидше, ніж орендна плата.

За темпами зростання найшвидше додала в ціні нерухомість в Естонії (174%), Угорщини (152%) та Люксембурзі (131%). А ось у таких країнах як Греція, Італія та Кіпр спостерігається навпаки зниження вартості нерухомості.

В Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнах
Орендна плата зросла у 25 країнах-членах ЄС та знизилася у двох (Греції та на Кіпрі). Найбільше вартість оренди житла підвищилася у Литві та Естонії.

У багатьох країнах Європи ціни на оренду почали зростати з лютого 2022 року. Після початку війни в Україні тисячі громадян переїхали до європейських країн, і винаймають житло там. Ті, кому житло надали безкоштовно, вже влітку змушені залишати тимчасове житло та винаймати квартири чи кімнати за власний кошт. Багато європейців наживаються на цьому і підвищують цінники, але все одно більше тих, хто намагається допомогти і навіть поселяє у себе безкоштовно.

Раніше повідомлялося, скільки коштує оренда нерухомості в Іспанії у 2022 році.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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