Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні

Українські біженці зупинилися у багатьох європейських країнах. Мало хто опинився в Нідерландах, розташованих далі від сусідніх країн – всього близько 50 тисяч чоловік. Стало відомо, яка там ситуація із виплатами, зарплатами та цінами на їжу та послуги.

Українські біженці досить комфортно почуваються у Нідерландах. Одна з них, журналістка Анастасія Вихрова, розповіла про життя за кордоном. Вона запевнила, що виплат достатньо для забезпечення базових потреб. Держава надає житло кожному вимушеному переселенцю. Це може бути місцева родина, хостел, готель.

"Кожен українець, зареєстрований тут із тимчасового захисту, має право отримувати фінансову допомогу від держави – це 260 євро на місяць на одну людину, не важливо – це буде дитина чи доросла людина", – зазначила Віхрова.

Українці за місяці війни втратили у Нідерландах лише право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Тепер їм потрібно платити близько 150 євро на місяць. Школярі та студенти можуть оформити проїзний – за 60 євро.

Волонтери допомагають українським біженцям із роботою. Всі бажаючі відвідують безкоштовні мовні курси – навчають нідерландську та англійську.

Якщо людина працевлаштовується, вона позбавляється виплат і отримує зарплату. Мінімальна оплата праці – 1700 євро. Цієї суми достатньо, якщо не потрібно винаймати квартиру.

Марина Вихрова розповіла, що за комунальні послуги платить лише 135 євро та поповнює мобільні телефони на 15 євро кожен. На їжу витрачається близько 350 євро, причому раціон досить різноманітний.

Без знання мови можна влаштуватися різноробом. А робота за спеціальністю доступна за хорошого знання англійської та наявності рекомендацій від минулих роботодавців. Найбільше цінуються викладачі та перекладачі.

Щоб влаштувати дитину до школи, потрібно зареєструватись у Нідерландах, отримати спеціальний номер, мати паспорт та залишити заявку на сайті навчального закладу. Мінімальний пакет медичного страхування коштує 120 євро.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах почали будувати будинки для українських біженців.