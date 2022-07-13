У ISW наполягають, що Запорізька АЕС зазнала атаки

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють про провокацію російських військових, які здійснили атаку на Запорізьку АЕС під чужим прапором. Про це йдеться у зведенні ISW за підсумками доби 12 липня.

"Російські війська, ймовірно, здійснили атаку під фальшивим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Згадку про подію можна знайти й на сайті НАЕК "Енергоатому", який, проте заперечує, що інцидент мав військовий характер.