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2022-07-13
У ISW наполягають, що Запорізька АЕС зазнала атаки
В "Енергоатомі" кажуть, що "горіло сміття".
© Навчально-тренувальний центр ЗАЕС/facebook
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють про провокацію російських військових, які здійснили атаку на Запорізьку АЕС під чужим прапором. Про це йдеться у
"Російські війська, ймовірно, здійснили атаку під фальшивим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Згадку про подію можна знайти й на сайті НАЕК "Енергоатому", який, проте заперечує, що інцидент мав військовий характер.
"Поширена у ЗМІ інформація про "прильоти" у промзоні Запорізької АЕС – не підтверджується. Відомо, що поруч горить сміття", - йдеться в
Лія Ільченко, ZN.ua