У ISW наполягають, що Запорізька АЕС зазнала атаки

В "Енергоатомі" кажуть, що "горіло сміття".

У ISW наполягають, що Запорізька АЕС зазнала атаки
© Навчально-тренувальний центр ЗАЕС/facebook

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють про провокацію російських військових, які здійснили атаку на Запорізьку АЕС під чужим прапором. Про це йдеться у зведенні ISW за підсумками доби 12 липня.

"Російські війська, ймовірно, здійснили атаку під фальшивим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Згадку про подію можна знайти й на сайті НАЕК "Енергоатому", який, проте заперечує, що інцидент мав військовий характер.

"Поширена у ЗМІ інформація про "прильоти" у промзоні Запорізької АЕС – не підтверджується. Відомо, що поруч горить сміття", - йдеться в повідомленні о 16:23.

По матерiалам: Інститут вивчення війни ISW /

Лія Ільченко, ZN.ua





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