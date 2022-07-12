Україна отримала грант від США на $1,7 млрд

Кошти направлять на покриття витрат загального фонду та медицину, інформує ZN.ua.

Україна отримала грант від США на $1,7 млрд
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До Державного бюджету України у вівторок, 12 липня, надійшов грант від США у розмірі 1,7 млрд доларів США, повідомило Міністерство фінансів України.

Кошти надані з Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та Агентством США з міжнародного розвитку.

Як зазначили у Мінфіні, гроші будуть направлені на покриття витрат загального фонду державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій в обсязі, який спрямовується надавачами медичних послуг на оплату праці з нарахуваннями.

“Дякуємо Сполученим Штатам Америки, які вже довгий час є ключовими та надійними партнерами України, і особливо у цей важкий для нас історичний період”, - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.


Ірина Знась, ZN.ua





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